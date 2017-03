Salvia in pastella

Ingredienti per la salvia in pastella

12 foglie di salvia, fresca

farina

sale

acqua, meglio se frizzante

olio di sesamo

Preparazione

Lavare e asciugare le foglie di salvia. Unire la farina il sale e aggiungere l’acqua fredda, meglio se frizzante per preparare la pastella.

In una wok riscaldare abbondante olio di sesamo. Friggere le foglie di salvia, meglio se poche alla volta in modo da evitare che si attacchino l'una all'alta. Aiutarsi con una pinza da cucina per girarle in modo che siano ben croccanti da entrambi i lati.

Servire le chips di salvia croccanti come aperitivo o snack.