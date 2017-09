Sam Simon, la lotta contro il cancro e per i diritti degli animali

Nel 2012 la diagnosi di cancro al colon non spegne l’animo di Sam Simon. Lo “spiritoso brillante” co-creatore dei Simpson – così lo chiamano gli amici di Hollywood – non si rassegna alla malattia ma, lottando contro il cancro, si fa portavoce dei diritti umani e degli animali finanziando importanti somme di denaro per i progetti di associazioni come Save the Children e Sea Shepherd. La carriera di Sam Simon inizia a soli 25 anni. Una brillante carriera che culmina con lo straordinario successo della serie televisiva I Simpson, nata dalla collaborazione con Matt Groening conclusa nel 1993. La fama di quello che a Hollywood è conosciuto come “lo svitato” permette a Sam Simon di accumulare una fortuna a otto zeri che oggi, due anni dopo la diagnosi negativa dei medici, verrà tutta devoluta alle famiglie bisognose e agli animali. 100 milioni di dollari, una somma non indifferente che la Sam Simon Foundation sta elargendo a favore delle missioni più importanti di Save the Children, Sea Shepherd, Peta e per le attività di sostegno delle famiglie bisognose.

©Araya Diaz/Getty Images for Mercy for Animals