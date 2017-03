Chi era Samuel Hahnemann, l’inventore dell’omeopatia

Christian Friedrich Samuel Hahnemann, considerato il padre storico dell'omeopatia, nasce a Meissen l'11 aprile del 1755. È un medico di discreta fama e come tutti i suoi colleghi del tempo ha una visione tradizionale della medicina, prescrive composti galenici, purghe, emetici, salassi. Ma è a Lipsia, prestigioso centro culturale tedesco, che nel 1790 Hahnemann mette per la prima volta in discussione la validità delle terapie della medicina ufficiale. Intuisce, che i sintomi di un malato non sono la malattia e che procedure standardizzate non sono in grado di portare a guarigione un paziente, ammette pubblicamente, con gravi conseguenze per se stesso e per la sua famiglia, l'inefficienza della medicina. Lo spunto per un nuovo approccio terapeutico si presenta alla fine dello stesso anno quando, in seguito ad un'epidemia di febbri intermittenti, Hahnemann decide di sperimentare su di sé l'azione della china (cinchona officinalis) usata normalmente come febbrifugo.

Dalla legge dei simili all'omeopatia

"Il medicamento che agendo su uomini in buona salute ha potuto produrre il maggior numero di sintomi simili a quelli della malattia che si deve trattare, è in effetti il solo in grado di ristabilire lo stato di salute".

Nel 1835 il primo ospedale omeopatico