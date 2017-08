SANA 2002, Talk show – L’agricoltura biologica: l’Italia prima in Europa

Gianni Alemanno ha esordito con moderazione: "Il successo dell'agricoltura biologica (a oggi, il 6% dei terreni agricoli in Italia sono coltivati a bio) è una questione di diritto di scelta. Non possiamo dire che il 6% dell'agricoltura è buona e il restante è cattiva. Noi ci impegneremo affinché quel 6% cresca sia perché è un'agricoltura di qualità, ma anche perché è parte di un sacrosanto diritto di scelta, da garantire". Alfonso Pecoraro Scanio ha parlato di controlli sui produttori bio: "Abbiamo l'esigenza di un controllo forte... più un settore cresce, più si rischiano contraffazioni, è normale. Abbiamo bisogno di maggiori controlli? Mah, forse possiamo pensare a controllare i controllori. Possiamo pensare a insediare un meccanismo in cui gli stessi attori del bio abbiano l'interesse a difendersi dai produttori scorretti. Si parla anche di distretti, di territorializzazione... come sul tipico... potrebbe essere utile creare 'distretti biologici', ampie zone di terreno tutto bio - così da non correre il rischio che subito fuori vi siano culture transgeniche... Luca Marcora, responsabile Margherita per l'agricoltura, ha introdotto la polemica sulla campagna diffamatoria a cui i prodotti bio sono stati sottoposti quest'estate: "Le indagini dei NAS hanno riscontrato difformità a quanto indicato in etichetta intorno all'1%... Bassissima percentuale. E allora perché s'è gridato alla truffa? C'è stata una campagna diffamatoria (applauso a scena aperta) in particolare di un settimanale... a luglio, su risultati dei controlli a tappeto dei NAS che in realtà mostravano una percentuale di irregolarità minima, a, c'è stata una campagna diffamatoria. E qui il ministro Alemanno ha ribadito: "Anche io ho avuto la sensazione di una campagna diffamatoria... 76mila controlli non sono poca cosa, mentre il numero dei casi scoperti è irrisorio, una percentuale fisiologica... anzi, qualche caso bidognava scoprirlo, sennò voleva dire che i controlli non funzionano. Pero quest'estate e partita a freddo questa campagna, con titoli di giornaqli come "il bio taroccato". Ho voluto verificare personalmente come la campagna ha avuto inizio: dai fax sono uscite tre-quattro agenzie che non avevano una notizia ma avevano raccolto alcuni dati sulle indagini dei NAS - e gli stessi NAS non sapevano a di questo "biologico taroccato"... C'è una certa tendenza autoflagellatoria, e una certa tendenza ad appiattire per far pensare che il biologico è come tutto il resto. E questo è nocivo, perché incide sul pieno diritto alla libertà di scelta(applauso )". Sul da farsi, Alemanno ha proseguito: "Le cose da fare sono da un lato la delega dal Parlamento per la nuova legislazione dell'agricoltura biologica; una parte fondamentale sarà su controlli e sanzioni; occorre un diretto aggancio tra regioni e Ministero, controllare i controllori, così come è fondamentale lavorare sull'idea dei 'distretti biologici', devono esserci condizioni ambientali dove il terreno sia garantito, non come oggi che ogni azienda si ritaglia il suo pezzettino di biologico. Insieme a questo, con un nuovo Dlgs (e occorre lo sforzo dell'intero Parlamento), io lancerei una campagna a favore del bio, con questo messaggio: controlli piu chiari e garanzie: ora potete scegliere (un altro applauso ). Insomma un talk show che ha fatto emergere un sostegno unanime all'agricoltura biologica. Fulco Pratesi ha ricordato il legame tra l'uso della chimica nei campi, i danni all'ambiente e alla salute dei contadini ("la maggior parte dei tumori a vescica e fegato è alle persone che vivono in campagna... L'ingresso di queste sostanze ha comportato malattie... L'agricoltura biologica e un primo passo per un rapporto diverso tra uomo e ambiente, e siccome è agricolo il 70% del terra italiana, l'ambiente non potrà che avvantaggiarsene"). L'assessore regionale Tampieri ha ricordato che "l'educazione si fa a scuola, sul territorio... Ecco la via italiana alla qualità... E c'è la necessità della ricerca, perché l'agricoltura biologica è scienza, non è passato". Luca Marcora ha riconosciuto che "abbiamo un ministro che punta sul cavallo giusto, un consenso bipartisan su questi valori". E, al termine, un inusuale duetto in un clima di amicizia tra Alemanno e Pecoraro Scanio, in perfetta armonia sugli obiettivi dell'agricoltura biologica contenuti nei Dpef, con riconoscimenti reciproci sulla validità del lavoro svolto al Ministero... Da segnalare solo ancora la risposta finale di Alemanno a una domanda sugli Ogm. "Il transgenico è una realtà diversificata - ha riconosciuto il ministro - un conto è la ricerca, un conto è l'alimentazione... Il grave problema è il campo aperto, dove è impossibile confinare l'Ogm. Dobbiamo essere estremamente prudenti e attenti. Se noi abolissimo i nostri divieti di coltivare Ogm entreremmo in una situazione di non ritorno che metterebbe a rischio le nostre coltivazioni. Non vogliamo trovarci tra cinque anni che tutta l'Italia è transgenica! È un problema di fondo, culturale, e nessuno vuol fare un clamoroso autogoal. Interessante, in questa fase, che ora il mondo dell'agricoltura riesce a individuare obbiettivi convergenti, forse anche a causa di una lunga trascuranza nei decenni passati... ora c'è una forte comunanza d'intenti. L'agricoltura porta e diffonde molti valori: uno di questi è anche la difesa dell'ambiente. Un altro valore è la ricerca: molte tecniche sperimentate nell'agricoltura biologica possono poi essere, se si dimostrano efficaci, trasferite verso l'agricoltura convenzionale, aiutando a ridurre l'impatto sull'ambiente... Non ci sarebbe la bella Italia se non ci fosse il valore dell'agricoltura. E l'agricoltura biologica è il vertice di questo incontro tra agricoltura e ambiente".