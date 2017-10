Sany, ‘Girl power’. Per me, potere è seguire i propri sogni

Donne dedicate ai graffiti in un mondo dominato dagli uomini: questo racconta ‘Girl Power’, con le storie di molte autrici di graffiti femminili registrate in un lungo e intrigante viaggio. La regista di questo film, Sany, lei stessa graffitara di Praga, ha speso otto anni per offrirci questo nuovo punto di vista su un fenomeno spesso visto dal grande pubblico come vandalismo. Milano Film Festival ci permette quest’anno anche di sbirciare in questa subcultura e di incontrare Sany di persona, a Milano. Partiamo dal motivo per cui non ti fai mai ritrarre col volto scoperto, ma sempre nascosto. Perché? Perché in alcuni dei posti in cui operiamo, come artisti, i graffiti sono illegali.