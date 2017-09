Saper scegliere un olio essenziale

Ecco in breve cosa è necessario guardare prima di acquistare un olio essenziale. Elementi costitutivi Famiglia, specie e sotto-specie botanica certificate. Deve essere indicata la parte della pianta utilizzata (soprattutto quando non è evidente), il paese d'origine (spesso indispensabile, che deve poter essere indicato su domanda), la scelta delle varietà scientificamente più interessanti, la scelta di soggetti selvatici o di coltura ecologica, ogni volta che questo è possibile. Metodologia di estrazione Deve essere fatta per estrazione con vapore acqueo o per pressione a freddo (buccia d'agrumi), con esclusione categorica di estrazioni con solventi chimici o per pirogenazione. Come preliminare all'estrazione con vapore acqueo, l'olio essenziale di rosa, viene troppo spesso pre-trattato con solventi chimici, ma non bisogna esitare a pagare il giusto prezzo, per l'autentico olio essenziale di rosa, estratto esclusivamente tramite vapore acqueo. Caratteristiche Deve essere 100 per cento naturale, non denaturato da componenti sintetiche, né da oli o essenze minerali; puro, non ricostituito, non tagliato con altri oli essenziali, né con oli grassi o alcol; non rettificato, non perossidato e non deterpenato. Rapporto qualità/prezzo Anche il prezzo è un criterio di qualità; principalmente, un prezzo troppo basso può essere la prova incontestabile di una falsificazione, in quanto è impossibile ottenere oli essenziali autentici al di sotto di un certo prezzo. Lo stesso principio vale per le creme, gel e oli, elaborati a partire da questi prodotti nobili e preziosi. E' illusorio sperare di trovare qualità e rivitalizzazione ad un prezzo incompatibile con questi criteri. Jacques Paltz