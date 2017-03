Il sapore della bellezza

Il cibo "giusto" mantiene sani e belli, contrasta l'ossidazione dei tessuti, proteggendo l'organismo dall'attacco dei radicali liberi, le sostanze che accelerano l'invecchiamento e sono responsabili di gravi patologie. Ma quali sono gli alimenti da mettere nel piatto per dare una mano alla nostra bellezza? Tutti quelli ricchi di antiossidanti, ovvero arancia, cicoria, cipolla, broccolo, aglio, spinaci, tutti i cavoli, carote, pomodori, zucche, agrumi, kiwi, avocado, uva, papaia, lievito di birra. Per proteggere vene e capillari scegliamo i mirtilli, freschi o in succo e il grano saraceno. Pistacchi, nocciole, noci, mandorle, sesamo hanno un contenuto equilibrato in grassi monoinsaturi e polinsaturi, vitamina E, nonché un insieme di sostanze che stimolano la produzione del coenzima Q10, conosciuto nel mondo della cosmetica proprio come "l'enzima della bellezza". E non dimentichiamo l'acqua. Bere, a piccoli sorsi, almeno due litri di acqua al giorno per prevenire la ritenzione idrica, stimolare i reni a funzionare meglio e facilitare il ripristino dell'equilibrio idrico e salino da parte dell'organismo. E' preferibile scegliere un'acqua povera di sodio e con un residuo fisso basso. Le tisane alle erbe possono essere un'alternativa: bardana, tarassaco, fumaria, acetosa per la pelle; cannella, tè verde, tè rosso, salvia per combattere lo stress ossidativo; fucus, centella, rusco, ippocastano e betulla per contrastare la cellulite. Un consiglio in più. Dormire a sufficienza, non eccedere con l'esposizione al sole, fare movimento, non fumare e, per quanto possibile, evitare smog e inquinamento, sono tutte buone abitudini che aiutano a tenere a bada la formazione nell'organismo dei temuti radicali liberi. Ricordiamo che l'accumulo di radicali liberi, oltre a peggiorare il nostro aspetto esteriore, può manifestarsi con disturbi di varia natura: infiammazioni, infezioni, ma anche malattie degenerative e cardiovascolari.