Sapore di sole

Il carotenoide più famoso è il betacarotene, noto per essere il precursore della vitamina A: in pratica, quando il corpo lo richiede in caso di bisogno, questo antiossidante si trasforma in vitamina A. I carotenoidi sono da tempo sotto la lente dei ricercatori per le loro virtù preventive. Contrastano i danni dei radicali liberi (molecole che danneggiano l'organismo), proteggono l'apparato cardiovascolare, sono antinfiammatori e antinvecchiamento ma soprattutto sono dotati di un'attività antiossidante dalle indiscusse proprietà antitumorali. Inoltre, in sinergia tra loro, rinforzano il sistema immunitario neutralizzando l'azione nociva degli agenti inquinanti. In estate l'apporto di carotenoidi è fondamentale per proteggere la pelle dai raggi solari e favorire un'abbronzatura "sana" e omogenea. Si trovano in frutta e verdura gialla, arancione, rossa e verde e possono essere assunti senza problemi: l'unico effetto collaterale da eccesso di carotenoidi è infatti il colorito giallo-arancione della pelle, che svanisce appena se ne riducono le dosi. Carote: più sono arancioni, più contengono betacarotene, sostanza che stimola la produzione di melanina. Ottime sia crude che cotte, le carote migliori sono quelle con un colore intenso e luminoso, sode e croccanti. La dolcezza di questo ortaggio aumenta più l'anima interna è piccola, quindi è bene sceglierle con il picciolo non troppo ampio. E' sempre preferibile acquistare le carote intere: già tagliate avranno perso parte del contenuto vitaminico e la vitamina A si sarà ossidata. Una volta cotte vanno consumate subito, evitando di conservarle a lungo a temperatura ambiente: secondo alcuni studi infatti, c'è il rischio che mal conservate dopo la cottura possano sviluppare nitrosammine cancerogene. Dopo l'acquisto, riporre in frigorifero nello scomparto della frutta e verdura. Pomodori: secondo una ricerca britannica, mangiarne cinque al giorno preserva la pelle dalle rughe e dalle scottature. Gli scienziati delle università di Manchester e Newcastle hanno infatti scoperto che un'alimentazione ricca di pomodori è paragonabile all'efficacia di una crema solare a bassa protezione applicata ogni giorno. Merito del licopene, carotenoide resistente alla cottura e alle varie trasformazioni del pomodoro, la cui azione è già stata correlata alla riduzione del rischio di tumore alla prostata. I frutti da preferire all'acquisto si presentano con la buccia soda e tesa, lucida, senza parti scure. Sufficientemente pesanti rispetto al loro volume, i pomodori migliori profumano. Si conservano in frigorifero nello scomparto della frutta e verdura, oppure in un luogo fresco e asciutto. Albicocche: saporite e vellutate, sono una miniera di betacarotene. Meglio sceglierle mature ma compatte, quando il loro colore è giallo-arancio intenso. I frutti acerbi si riconoscono facilmente per le sfumature verdi o giallo chiaro. Si conservano per poco tempo: in frigorifero durano al massimo 3-4 giorni. Oltre ad essere un ricostituente e un equilibrante nervoso, le albicocche sono utilizzate in cosmesi naturale per la cura del corpo: l'olio ottenuto dai noccioli è molto efficace nel trattamento delle strie della pelle (smagliature) e delle rughe. Spinaci: mineralizzanti e vitaminici (soprattutto vitamina A), contengono una grande quantità di carotenoidi. All'acquisto, preferire gli spinaci le cui foglie sono carnose e croccanti, di un bel verde intenso e brillante, con le radici visibilmente sane. Conservare gli spinaci in frigorifero nell'apposito scomparto frutta e verdura: si mantengono due giorni al massimo. Il betacarotene degli spinaci è più assimilabile se si rompono le pareti cellulari, cioè se sono bolliti in acqua, cotti a vapore o centrifugati per ottenerne il succo. Melone: è un frutto prevalentemente acquoso (è costituito per il 90 per cento da acqua), dissetante e diuretico. Alle varietà a polpa bianca, più povere di vitamine e minerali, meglio preferire quelle a polpa gialla, straricca di betacarotene. Scegliere il melone non è sempre facile: dovrebbe emanare un profumo dolce e intenso (ma non troppo pronunciato), ma alcune varietà, pur non profumando, sono comunque dolci e saporite all'interno. Leggere fessure nella scorza intorno al punto di stacco indicano che il frutto è maturo. Si digerisce con facilità se si ha l'accortezza di non bere troppo quando lo si mangia: il suo alto contenuto d'acqua sommato ai liquidi ingeriti potrebbe diluire eccessivamente i succhi gastrici.