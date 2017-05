Il tour del Supramonte: il cuore della Sardegna in bicicletta

È la Sardegna che piace di più, almeno a chi intende scoprire di un territorio la vera natura, il cuore profondo, fatto di cultura, natura e tradizione. Un percorso non facile, forse non per tutti, ma questi 200 km possono essere percorsi a tappe e attraversano una zona della Sardegna in bicicletta in modo da poter godere di mare, montagna e pace. È il tour del Supramonte, è la vera isola.

Tour del Supramonte: 200 km di paesaggi diversi per scoprire la Sardegna

Esplorare il Supramonte a due ruote