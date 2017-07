Satellite in regalo dai The Kills

Un primo remix di Satellite, realizzato da Mad Professor & Joe Ariwa, era uscito in occasione del Record Store Day dello scorso 16 aprile. Ora i The Kills hanno deciso di regalare il brano remixato questa volta dal produttore dub londinese "The Bug" (aka Kevin Martin). Per scaricare "Satellite - The Bug Remix" basta andare su Soundcloud a questa pagina.

Il duo, formato da Alison Mosshart e Jamie Hince, ha nel frattempo anche pubblicato su youtube un mini film con contenuti speciali che racconta la storia della registrazione di "Blood Pressure". Il cortometraggio è stato realizzato dagli stessi produttori del fortunato documentario sulla storia dei Blur "No Distance Left To Run".

I The Kills, ora in tour, hanno confermato una serie di date nel Regno Unito (tra cui uno spettacolo tutto esaurito al Roundhouse di Londra il 3 Giugno) e saranno in Italia il 6 giugno ai Magazzini Generali di Milano per recuperare la data prevista per il 2 aprile scorso, annullata per problemi di salute di Jamie Hince.