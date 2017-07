Schindler si copre di fotovoltaico

Anche Schindler Italia, azienda leader nel settore degli ascensori e scale mobili, inaugura il proprio impianto fotovoltaico, investendo 1 milione e mezzo di Euro nell'installazione di pannelli fotovoltaici presso la propria sede centrale a Concorezzo.



L'impianto che alimenterà il sistema di illuminazione, quello di condizionamento e riscaldamento e l'intero parco computer dell'azienda, è stato dislocato sui tetti dei vari edifici: le due palazzine degli uffici, il deposito, la centrale termica, la mensa aziendale e la portineria.



L'installazione coprirà una superficie totale di circa 5.000 mq, avrà una potenza di 442 KW e sarà in grado di produrre circa 500mila KWh/a, equivalenti al 65% dell'attuale fabbisogno energetico della sede, garantendo un risparmio medio annuo stimato di circa 70.000 Euro.



"Grazie al nuovo impianto fotovoltaico eviteremo l'emissione nell'atmosfera di oltre 500 tonnellate di CO2 all'anno - ha spiegato Christian de Preux, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Schindler Italia - pari a una riduzione di circa il 25% della quantità di CO2 prodotta dalla nostra flotta aziendale".



Continuando con i numeri, l'impianto produrrà l'energia necessaria al fabbisogno annuo di circa 50 famiglie e in grado di azionare più di 150 ascensori in stabili residenziali per un anno.



"E non ci fermiamo qui - continua de Preux - attualmente stiamo studiando l'introduzione di altre misure finalizzate all'abbattimento dei consumi energetici e alla riduzione dell'impatto ambientale: il nostro ambizioso obiettivo è quello di arrivare a coprire così il 100% del fabbisogno della sede con energia pulita".