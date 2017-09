Science for Peace. Facciamo la pace. Con l’ambiente

Lei è vicepresidente di Science for Peace, un progetto che coinvolge 21 premi Nobel il cui obiettivo è la ricerca di soluzioni scientifiche e concrete per la pace. Secondo lei, esiste una connessione tra la violazione dei diritti umani e i problemi ambientali attuali? Sì, il numero di attivisti per i diritti umani si è ormai integrato con quello degli ambientalisti preoccupati per l'inquinamento, lo sfruttamento delle risorse e il conseguente dolore provocato per tutto questo, per l'inquinamento atmosferico che uccide molte persone per il profitto di altri... Dunque ritengo ci sia una forte connessione tra tutela dei diritti umani e l'importanza di vivere in un mondo più "verde", dove si rispettano l'ambiente e le persone. Nel suo discorso introduttivo alla conferenza Science for Peace, ha parlato di alcune scienze e tecnologie in grado di favorire la pace e migliorare la salute del pianeta. Tra esse ha citato i social media. Come possono i social combattere il cambiamento climatico? In molti modi! Come ho ricordato durante il convegno, esistono social media il che si occupano di risolvere particolari problemi, altri social media che riuniscono le persone per trovare soluzioni, come ad esempio fa "Waterhakaton", e ne esistono altri che servono invece per finanziare grandi progetti: in questo modo gli utenti stessi si sentono parte del processo. Dobbiamo smettere di avere un approccio che va dall'alto verso il basso e dobbiamo invece coinvolgere i cittadini nel comune impegno di trovare delle soluzioni. A proposito di diritti umani, lei ha da poco presentato "Speak truth to power", una mostra fotografica incentrata sul tema. Secondo lei, le immagini possono scuotere le persone, cambiando il loro punto di vista? Può l'arte stessa veicolare la pace? Penso che l'arte rivesta un ruolo importante in questo senso. Credo che possa darci per un momento "un'apertura" e in quel momento stesso ci dia anche modo di raggiungere le altre persone per farle passare all'azione. Ma le vere sfide consistono, secondo me, nel dare ai giovani - e in generale a tutti - la possibilità di avere uno strumento per fare la differenza.