Sciroppo d’acero

È l'albero nazionale del Canada, tanto che la sua foglia ne orna la bandiera. L'acero contiene i sali minerali e quasi tutte le vitamine necessarie al nostro organismo. È utilizzato nelle cure disintossicanti o dimagranti e nei semidigiuni. In quest'ultimo caso, si bevono soltanto tisane, succhi e sciroppo d'acero sciolto in acqua tiepida. Rispetto al digiuno completo, ci si sente in piena forma e si può lavorare normalmente. Questa dieta liquida è indicata anche in caso di febbre e influenza.