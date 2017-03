Scooter sharing elettrico. A Roma e Milano i primi test

Alcuni sono ancora nello stato embrionale, altri invece sono già ben avviati, in particolare all'estero. Sta di fatto che nelle due maggiori città italiane, Milano e Roma, stanno pian piano nascendo nuovi servizi dedicati alla mobilità sostenibile. Se il car sharing e il bike sharing sono servizi già conosciuti e con numeri sempre in crescita, oggi l'offerta si sta spostando anche sullo scooter sharing elettrico e a zero emissioni.

A Roma in scooter sharing elettrico

Scooter sharing elettrico? Basta un'app