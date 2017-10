Lo scooter ibrido targato Italia-Cina

Lo scooter ibrido è stato presentato in anteprima all' Expo 2010 di Shanghai, presso l'Università di Tongji, partner d'eccellenza del progetto per la mobilità sostenibile nato con il supporto del programma di cooperazione ambientale italo-cinese del ministero dell'Ambiente italiano. Questo scooter sarà dotato di un motore elettrico ("ruota-motore" o "hub motor") con una batteria alimentata da un motore a scoppio (motore endotermico) che verrà utilizzato solo nei periodi in cui lo stato di carica raggiungerà un livello minimo. Questo permetterà di muoversi in strada secondo due diverse modalità: "emissioni zero" e "ibrido". Lo scooter sarà prodotto e commercializzato col marchio Malaguti a partire dalla primavera del 2011 e avrà un prezzo di vendita, dicono i responsabili di ITT, molto interessante. Prestazioni Nella modalità "emissioni zero" lo scooter garantisce un'autonomia di 20 chilometri mentre in modalità "ibrido" può arrivare oltre i 150 chilometri. La velocità massima è di 45 km/h e il peso di 290 chilogrammi. Le batterie possono essere ricaricate anche da una presa di corrente a 220V. Vantaggi Con questo nuovo scooter sarà possibile circolare liberamente per la città anche in caso di blocco del traffico e nelle zone a traffico limitato, ottimizzare i consumi e ridurre al minimo le emissioni (il motore endotermico lavora a regime stazionario e indipendentemente dalla velocità e dalla potenza) e infine accedere agli ecoincentivi statali. Gestione elettrica differenziata E' possibile modulare la gestione elettronica sulla base delle proprie esigenze: massima carica, massima efficienza energetica - quando il motore endotermico interviene solo se il livello di carica della batteria scende al di sotto di un limite minimo -, e zero emissioni.