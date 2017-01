Scoperto il petrolio in Groenlandia. E ora?

La notizia ha suscitato reazioni contrapposte: apprezzamento da parte degli amministratori locali e degli imprenditori; forti preoccupazioni da parte delle associazioni ambientaliste, Greenpeace in testa. Le stime della US Geological Survey avevano già fatto intuire che la corsa al bottino costituito da oro nero e gas naturale sarebbe cominciata a breve: i dati, infatti, parlavano di riserve nascoste pari al 13 per cento del totale rimasto sull'intero pianeta. Ma l'inaccessibilità delle terre artiche, coperte di ghiaccio per otto mesi l'anno, aveva finora scoraggiato anche le compagnie più temerarie. Oggi, però, il riscaldamento globale ha cambiato le carte in tavola e lo scioglimento di nuovi ghiacciai ha dato una mano alle attività di esplorazione. La compagnia Cairn Energy, in particolare, ha iniziato a trivellare a una profondità di circa 300-500 metri ma sta già progettando esplorazioni a oltre 4 mila metri di profondità. Per capire l'impatto che queste attività potranno avere sull'ambiente dell'isola, basta pensare che il disastro della Deepwater Horizon (Golfo del Messico) è avvenuto a circa 3 mila metri. E più si scende in profondità più l'estrazione diventa pericolosa e inquinante.