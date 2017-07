Scopri le regole per praticare sport senza affaticare eccessivamente il cuore

Su internet, inviando via e-mail il referto di un semplice test un gruppo di esperti cardiologi dettano le regole per muoversi in salute, suggerendo il tipo di esercizio fisico piu' adatto alle coronarie di ciascuno. Gli amanti degli sport estremi potranno scoprire fino a che quota possono spingersi in montagna e fino a dove possono esplorare gli abissi marini ma non solo, chiunque potrà usufruire di questo che risulta essere solo uno dei servizi offerti al pubblico dalla Societa' italiana di cardiologia (Sic), che inaugura il sito www.cardiologiaonline.org. Numerose le rubriche del portale, presentato in questi giorni a Milano nel primo dei tre giorni di aggiornamento ''Back to school'', tra cui anche ricette di cucina 'salvacuore' e cartoon educativi rivolti ai bambini delle scuole.