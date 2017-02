Scorze candite

Ingredienti Buccia di cinque arance 600 grammi circa di zucchero 100 ml di acqua Costo 20 centesimi Preparazione: Quando si sbucciano le arance cercare di tagliare più vicino possibile alla polpa cercando così di recuparare anche la parte bianca. Lavare bene le scorze, tagliarle a bastoncini e asciugarle. Metterle in una pentola, riempirla di acqua fredda e mettere sul fuoco. Lasciare bollire per circa cinque minuti quindi scolare le arance e lasciarle raffreddare. Ripetere il procedimento per altre tre volte. Quindi pesarle e misurare la stessa quantità di zucchero. Calcolate 20g di acqua per ogni 100g di scorze. Per cinque arance recuperare circa 500g di bucce, 500g di zucchero e 100ml di acqua. Mettere lo zucchero e l'acqua in una pentola sul fuoco e quando lo sciroppo inizia a bollire unire le scorze. Lasciare cuocere, mescolando di tanto in tanto fino a quando lo sciroppo non sarà stato completamente assorbito (circa 1 ora). Togliere le scorze dal fuoco, stenderle su una gratella per farle raffreddare. Quando saranno fredde aggiungere lo zucchero (circa 100g), rigirare le scorze in modo che lo zucchero ricopra ogni scorzetta. Conservare in vasetti. Sono più buone dopo qualche giorno. Notizie e consigli: Una volta preparate le scorze candite, per renderle ancora più golose intingerle per metà nel cioccolato fondente e lasciare raffreddare.