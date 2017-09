Robert Kennedy III. Tra l’Italia e… l’AmeriQua

Leggi la prima parte dell'intervista Sappiamo di un tuo progetto cinematografico in Italia. Ci puoi raccontare qualcosa? Il film si chiama "AmeriQua". Ho scritto la trama mentre studiavo a Bologna nel 2005. E' la storia di un americano che, quando i suoi genitori smettono di mantenerlo finanziariamente, dopo il college decide di spendere i suoi soldi in una vacanza piuttosto che crearsi un normale stile di vita basato sugli affari. E' ambientato a Bologna e molti personaggi si ispirano ai miei veri amici, anche se poi per arricchire il film è tutto ovviamente più drammatico. Il cast e l'équipe sono molto emozionati, visto che abbiamo girato da poco le prime scene del film nella Piazza Santo Stefano di Bologna con lo sfondo di un concerto di Lucio Dalla e spettacolari giochi di luce. Negli anni '70 un Kennedy ha sostenuto la nascita dell'Earth Day. Nel 1999 un Kennedy, tuo padre, ha guidato la nascita della Waterkeeper Alliance. E domani? Qual è la responsabilità di un giovane Kennedy in questo senso? La mia famiglia ha una lunga tradizione nel resistere a potenti interessi aziendali e esecutori governativi pagati per non fare il loro lavoro. Per ottenere questo e per attirare le folle bisogna dire la verità e capire la situazione. L'Earth Day è partito nel 1970 dal senatore Gaylord Nelson, dopo un grandissimo sversamento di petrolio a Santa Barbara, in California. La Waterkeeper Alliance è nato come un "gruppo ad ombrello" per la coalizione di sovraintendenti in America - che è iniziato con la Hudson River Fishermans Association nel 1966 a New York. Mio padre si è aggiunto come avvocato e da lì è diventato il Presidente, espandendo la Waterkeeper a oltre 200 keepers in America e dando all'associazione una forte presenza internazionale. C'è anche la responsabilità per la mia generazione di portare il testimone di quelli che sono venuti prima di noi. Penso che questo sia certamente vero nella mia famiglia e che dobbiamo rispettarlo. Non si manifesta obbligatoriamente nella necessità a buttarsi in politica o nell'attivismo, ma più che altro in un'atmosfera famigliare in cui si parla con più facilità delle questioni che deve affrontare la nostra società che di quello che c'è in TV dopo cena. Questo vale anche per il resto della mia generazione: con internet abbiamo un accesso senza precedenti all'informazione e mezzi di collaborazione completamente nuovi. Questo può solo aiutare a formare un mondo migliore. Purché capiamo che l'opportunità per il cambiamento è più grande dell'enormità dei problemi che dobbiamo affrontare, e approfittando di quella conoscenza, potremo fare un mondo migliore per i nostri figli. In una bella intervista che hai rilasciato a Matteo Persivale per 'Style', il giornalista dice che "Guardare un Kennedy che stringe la mano a un perfetto estraneo dicendo 'Nice to meet you' è come vedere un pilota di Formula Uno che si infila il casco, un cowboy che aggiusta gli speroni prima del rodeo o Tony Manero che cammina per le strade di NY al ritmo di Staying Alive: vuol dire assistere a un rituale collaudato, quasi una cerimonia, l'utilizzo, per l'ennesima volta, dei ferri del mestiere da parte di un grande professionista". Ti vedi riflesso in questa descrizione? Ti senti anche tu un professionista? Penso che mio nonno abbia toccato la gente in questo senso. Era un professionista, da tutti i punti di vista uno dei più navigati, lavoratore infaticabile, capace di motivare gli uomini a partecipare sempre alla politica americana, ma era anche un profondo umanista, dotato di una fonte illimitata di empatia. Il mio percorso si sta costruendo passo dopo passo e se va tutto bene presto mi guadagnerò il diritto di chiamarmi 'professionista'. La dinastia dei Kennedy è molto famosa in Italia e nel mondo. C'è un tuo parente che preferisci, qualcuno di cui vorresti seguire le orme? In effetti ci sono così tanti begli esempi nella mia famiglia… Mio nonno con la sua infinita passione per i poveri e gli svantaggiati, mio padre con il suo lavoro ambientale, mia zia Kerry per il suo lavoro per i diritti umani, mia zia Rory per i suoi documentari, mio zio Joe per il suo lavoro che fornisce energia a basso costo ai poveri. Ognuno deve crearsi la sua strada e, tra errori e trionfi, capire qual è il modo migliore di lasciare la nostra impronta in questo mondo.