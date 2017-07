Secondo Tempo

La prima parte del suo Best of, "Primo Tempo", ha venduto più di 500.000 copie ed è stata per 6 settimane al 1° posto della classifica Fimi/Nielsen. Il primo singolo, ?Niente Paura?, ha mantenuto il 1° posto della classifica Music Control per 14 settimane consecutive. Ora Ligabue fa il bis con la seconda parte della raccolta, "Secondo Tempo", che contiene grandi successi come "Piccola stella senza cielo?, ?Questa è la mia vita?, ?Ho perso le parole?, ?Tra palco e realtà?. ?Il Centro del Mondo? è, invece, uno degli inediti, insieme a ?Il mio pensiero? e ?Ho ancora la forza?. Quest'ultimo, scritto insieme a Francesco Guccini, già inciso dal cantautore emiliano e vincitore della Targa Tenco nel 2000 come miglior canzone dell?anno, è stato riadattato da Ligabue nel testo e nella musica apposta per l'occasione. Il grande artista di Correggio, insieme a Warner Music Italia, che produce la raccolta, testimonia ancora una volta il suo impegno per l'ambiente: grazie a LifeGate Impatto Zero®, infatti, compensa la CO2 emessa per la produzione del CD con la creazione di 19.613 metri quadrati di nuova foresta in Costa Rica. Chiara Boracchi Immagini: © Jarno Iotti/Ligachannel.com