Seggiolini auto, normativa e consigli di sicurezza a bordo

Viaggiare in sicurezza è un diritto di tutti i bambini. Fare in modo che ciò avvenga è un dovere di noi adulti. Ecco perché il tema dei seggiolini auto e del loro corretto utilizzo necessita un’attenzione particolare. L’evoluzione degli standard di sicurezza e i conseguenti aggiornamenti delle normative europee vigenti, nonché l'imminente periodo di vacanze e viaggi in famiglia, ci forniscono un’ulteriore spunto per fare chiarezza sia su quello che dice la legge, sia sui preziosi consigli che gli esperti ci possono dare.

Genitori italiani e utilizzo dei seggiolini

Bambini senza seggiolini: errori e convinzioni da sfatare

Seggiolini auto, la normativa 2017

Italia

L'Europa e il mondo

La normativa i-Size e l'attacco Isofix

Nuovi standard di sicurezza

Scegliere un seggiolino per auto