Selton – Selton

Selton è punto di approdo di questo cammino iniziato da lontano, registrato con Tommaso Colliva e Massimo Martellotta dei Calibro 35 e, non meno importante, con Dente intento a scartabellare i testi nella trasposizione dal portoghese all'italiano. Camaleontici e vitali, scansano le scontate influenze tropicaliste per dar vita in un disco a tinte vivaci e decise, che ripesca negli anni 60 più solari, si tinge d'ironia in ogni verso e viene suonato tutto d'un fiato, collaborazioni notevoli comprese (Rodrigo D'Erasmo degli Afterhours in Testa quadrata per citarne una). Samantha Colombo