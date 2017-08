Il grano del futuro avrà i geni dei semi antichi

I semi antichi scoperti dagli archeologi sfameranno il mondo. Sembra affermare questo una ricerca pubblicata sul Trends in Plant Science journal che propone di re-inselvatichire le specie di grano e di riso per far fronte alla crescente domanda di cibo e rispondere meglio al riscaldamento globale. Secondo lo studio, infatti, il grano antico e selvatico era più adatto alle sfide climatiche di quanto non lo sia quello di oggi, dopo quasi 10.000 anni di domesticazione. A detta di Michael Broberg Palmgren, scienziato dell'Università di Copenaghen e uno degli autori della ricerca, la selezione dei semi attuata dai coltivatori antichi in base solo a criteri di resa avrebbe penalizzato la resistenza degli stessi. Dopo molte generazioni, dunque, le specie di grano e riso coltivate sarebbero diventate sempre meno adatte ai cambiamenti del clima, fino a risultare inadatte di fronte al riscaldamento globale in atto.

Foto: © en.wikipedia.org