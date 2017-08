Sentieri Metropolitani: la app per vivere Milano a piedi

Scoprire o riscoprire la propria città può essere sorprendente, farlo a piedi è, non solo un'esperienza, ma ogni volta il racconto di una storia differente: la app Sentieri Metropolitani nasce per dare il là e accompagnare chi desidera camminare attraverso Milano in modo nuovo. Presentato ieri all'Expo Gate di Milano il progetto Sentieri Metropolitani, frutto della lunga esperienza dell'associazione Trekking Italia.

Una app per 10 sentieri urbani: Sentieri Metropolitani

Storie raccontate camminando