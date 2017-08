Paradiso terrestre

Il mito del paradiso terrestre e della sensualità esotica, è stato spesso al centro di racconti, lettere, romanzi e relazioni di viaggi. Molto spesso gli occidentali che hanno avuto rapporti con gli indigeni delle isole del Pacifico si sono formati un'opinione molto soggettiva dei loro costumi sessuali. Per questo, ancora oggi, i mari del Sud sono inscindibili dall'amore come ben sanno coloro che confezionano i depliant turistici con una hula girl che dimena le anche. Nelle isole polinesiane ci sono molte cose che hanno attratto e che ancora attraggono soggetti stanchi della civiltà: il clima, la quiete, la bellezza technicolor della natura. Ma più forti di queste attrattive, tuttavia, sono state le notizie sulla libera e gioiosa vita amorosa dei nativi. Dall'ammirazione all'idealizzazione, il passo è breve. Le descrizioni dei mari del Sud fatte dai primi viaggiatori contengono molte informazioni ma anche molti stereotipi e pregiudizi duri a morire. Lascivia e istinto primordiale, affermeranno coloro che hanno attribuito ai polinesiani un costume sessuale diverso da quello degli europei, senza tuttavia tentare di comprenderli e misurando invece le loro abitudini con il metro della morale giudaico-cristiana, inesistente nella Polinesia, dove, scrive Bengt Danielsson, né uomini né dèi sono mai stati in grado di concepire che la vita sessuale potesse essere peccaminosa. Ma gli ideali estetici dei polinesiani, i loro mezzi di attrazione amorosa, l'iniziazione sessuale, le leggi del matrimonio e della fedeltà coniugale, la sessualità e la posizione della donna in seno alla comunità erano legati a un numero straordinario di fattori socio-culturali. La stessa società "Ariori", composta da uomini e donne che viaggiavano per le isole della Polinesia intrattenendo gli isolani con canti e danze, liberi di avere relazioni promiscue, rappresentava un'associazione religiosa che godeva di grande prestigio, ma i primi occidentali non ne compresero il vero significato. Una più profonda conoscenza delle culture del Pacifico ha considerevolmente modificato la semplicistica concezione di paradiso sessuale e chi, oggi, si aspetta il sogno facile e patinato dei Mari del Sud con le sue hula girl seducenti e disponibili, e dove il tenore di vita e le abitudini sono ormai occidentalizzate, rischia di rimanere deluso. Maurizio Torretti