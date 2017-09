Settimana europea della mobilità 2017, il futuro è condividere

La mobilità del terzo millennio non potrà che essere sostenibile, perché non solo stiamo inquinando l'aria delle città ma stiamo emettendo troppi gas serra: per questo la Settimana europea della mobilità 2017 perde la parola "sostenibile" nel nome. Per l’edizione 2017 è stato scelto come tema principale la mobilità pulita, condivisa e intelligente, cui si accompagna lo slogan “Condividere ti porta lontano”. Tante iniziative nelle città italiane fino al 22 settembre 2017 per informare, sensibilizzare, giocare e attivarsi a favore della mobilità del futuro. Le attività più frequenti: marchiare le bici come antifurto, il Bike to work con il Bike to school, l'istituzione di una giornata senz'auto.

Settimana europea della mobilità 2017, alcune curiosità

Settimana europea della mobilità 2017, ecco alcuni eventi