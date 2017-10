Salone del Mobile 2010

La cucina più amata dagli italiani è anche la più verde? Gianmarco Scavolini, intervistato allo stand Scavolini del Salone 2010 (tra l'altro, a Impatto Zero ®) ci parla del progetto Green Mind per la sostenibilità. Ascoltiamolo. Cinzia Ferrara, dello studio Ferrara Palladino e Associati, è una light designer, una progettista delle luci. Ma che cosa vuol dire? E quale peso ha il discorso della sostenibilità e dell'efficienza energetica sul suo lavoro? Lo racconta ai microfoni di LifeGate Radio, parlandoci anche delle due nuove creazioni dello studio, due lampade da esterni, BOtree e BObush, presentate per il Fuorisalone a FontanaArte. Ascolta l'intervista a Cinzia Ferrara Nei giorni del Salone e del Fuorisalone si svolgerà, nella sede di Triennale Bovisa, una mostra mercato di oggetti di design che ha come scopo una raccolta fondi per l'ospedale Sacco di Milano. Il progetto, fondato dagli architetti Massimo Randone e Biba Acquati, si chiama SOS Design ed è quest'anno alla sua settima edizione. La mostra mercato sarà visitabile fino a lunedì, dalle 10.00 alle 22.00. Ci racconta cosa succede a SOS Design Massimo Randone. Ascolta l'intervista a Massimo Randone BestUp è il circuito per la promozione dell'abitare sostenibile, fondato nel 2007 dalle due giornaliste Clara Mantica e Giuliana Zoppis, e si occupa della diffusione del design bello, equo e attento all'ambiente. E' una delle tante realtà del Fuorisalone e alla Fabbrica del Vapore presenta quest'anno la mostra GreenBlock, con installazioni permanenti e architetture temporanee. Ma l'iniziativa più interessante di BestUp, che va avanti da quattro anni, è l'itinerario sostenibile, una vera e propria mappa dei "punti caldi" dell'ecodesign in giro per la città. Ascolta l'intervista di Chiara Boracchi a Giuliana Zoppis Finalmente l'attesa è terminata. Dopo mesi di anticipazioni distillate con il contagocce, si apre a Milano il Salone Internazionale del Mobile, giunto alla quarantanovesima edizione. Nel quartiere fieristico di Rho si trova il meglio del design per tutta la casa con ben quattro esposizioni collaterali: allo storico salone dedicato all'arredamento per camere da letto, sale da pranzo, soggiorni e giardini, si uniscono quest'anno il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, la biennale Eurocucina, il Salone Internazionale del Bagno e lo speciale SaloneSatellite, pensato per creare un'occasione di incontro tra le migliaia di aziende espositrici e i giovani designer. L'apertura al pubblico è prevista esclusivamente nella giornata di domenica 18 aprile dalle 9.30 alle 18.30. Dai Saloni alla città. La febbre del design contagia anche il cuore di Milano con quattro mostre-evento ispirate alla fiera e dislocate in otto sedi d'eccezione: "Ospiti inaspettati. Case di ieri, Design di oggi", fino al 2 maggio nel circuito delle Case Museo; "Tutti a tavola!", dal 14 aprile al 9 maggio presso Villa Reale; "Un bagno di stelle", dal 14 al 19 aprile al Civico Planetario Ulrico Hoepli; "La mano del designer", aperta fino al 9 maggio tra Villa Necchi Campiglio e Triennale Bovisa. Da non perdere il Fuorisalone 2010, l'evento che raccoglie tra Zona Tortona, Zona Romana, Ventura Lambrate e presso la Fabbrica del Vapore le proposte dei designer più innovativi, nel nome della sorpresa e del divertimento. E della sostenibilità, naturalmente: al Milano Studio Digital di Zona Tortona apre il Samsung Design Garden, un "giardino" tra verde, design e innovazione che ospiterà la quarta edizione del Samsung Young Design Award, il concorso per futuri designer e architetti ispirato al tema "Rendere la sostenibilità divertente con i prodotti digitali". Gabriella Poggioli