Gravitation 2009

Camminavo senza una meta precisa in uno di quei grandi festival musicali quando "l'uomo più alto della terra" mi ha tirato sotto il suo palco. Meno di un'ora, voce e chitarra, ipnotizzando me ed altri increduli e affascinati. Il paragone più immediato per il neanche troppo alto folksinger svedese Kristian Matsson, è quello con il primo Bob Dylan , per via di un songwriting scarno e diretto, ma soprattutto una tonalità vocale molto simile e sicuramente più melodica. Lungi dal fare confronti, Shallow Grave (datato 2008) resta una gemma da ascoltare e riascoltare.