Shiatsu e gravidanza, sintonia femminile

E' un trattamento piacevole ed energetico, che scalda tutto il corpo, rilassa e al contempo sblocca il corpo e l'emotività donando pace al cuore e alla mente. Aiuta nell'introspezione e consapevolezza di sé. Aiuta a sentirsi un insieme unico tra il corpo, la mente e l'anima. Lo shiatsu proviene dal Giappone e fonda le sue conoscenze nella Medicina Tradizionale Cinese, da quella medicina Tibetana e dallo Zen. Nella gravidanza è molto consigliato per la qualità non invasiva e per la opportunità di fare dei trattamenti lontano dalla pancia , ma che aiutano durante tutta la gravidanza a migliorare , rinforzare sia la donna che il bambino,che mese dopo mese cresce. Nello Shiatsu sono compresi anche degli esercizi specifici: stiramenti dei meridiani e il Do - In, tecniche ed esercizi per lo sviluppo fisico, mentale e spirituale. Quindi la donna sente di essere sciolta nei tendini, nei muscoli, nella schiena e nelle articolazioni (bacino e spalle) con un immediato beneficio per il suo sistema nervoso.