Shiatsu e malattie digestive, curarle dolcemente

Malattie digestive in genere, gastriti e ulcere, insieme a dispepsie, atonie o pirosi rappresentano un po'la condizione dell'uomo moderno, in quanto facilmente determinate da uno stile di vita peculiare, tipico di chi è sottoposto ai ritmi stressanti della civiltà contemporanea. A esserne colpite sono per lo più le persone che devono conciliare ritmi inesorabili con le esigenze naturali della vita che portano ad affrontare "di corsa" e malamente momenti, come il pranzo o la cena, che dovrebbero invece servire da equilibratori di tutta la giornata. Complice, in questo caso, si rivela una alimentazione troppo poco curata o addirittura scorretta. Questa tuttavia non è che la "radice fisiologica" più comune di una problematica tanto diffusa quando a volte radicata in profondità nel nostro organismo "psicofisico". Stress emozionali di vario tipo si rivelano piuttosto come la causa principale che dà origine a queste manifestazioni. Anche in questo caso l'antica Medicina Tradizionale Cinese aiuta a vedere oltre la semplice problematica di superficie, ovvero "oltre il sintomo", per scorgere e correggere tutte quelle predisposizioni e concause che si dispongono sino a dare origine al problema e a risolverle anche definitivamente. Un'alterazione energetica del fegato, ad esempio, si scopre essere molte volte la causa 'fisiologica' di un problema che si manifesta, a livello organico, a carico dello stomaco o dell'intestino. Radici poi di altro tipo, di ordine emozionale, caratteriale o psicologico, si nascondono dietro le manifestazioni fisiche come una predisposizione all'ansia, un eccesso di preoccupazione protratto nel tempo oppure qualche emozione contingente non ben gestita o, meglio, non "digerita". Lo Shiatsu si rivela come strumento particolarmente privilegiato per risolvere, spesso definitivamente, il problema sia a livello sintomatico che profondo: gastriti o duodeniti ipersecretive ad esempio, anche con presenza di infezione da Helicobacter pilori, ottengono ottimi risultati, durevoli nel tempo, che portano nella maggioranza dei casi anche alla sospensione del consumo di farmaci, parallelamente alla significativa diminuzione di ansia, preoccupazione e di tutte le tensioni psicofisiche correlate. Lo Shiatsu è validissimo anche nel determinare la remissione dei sintomi nei vari casi di colite o di stipsi cronica, mentre il miglioramento di tali patologie si affianca sempre ad una ottimizzazione dell'atteggiamento relazionale. Loredana Filippi