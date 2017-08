Shiatsu: in cammino verso l’essere umano

Attraverso la stimolazione pressoria di determinati punti e canali energetici, gli stessi dell'agopuntura, questo metodo di cura, piacevole e per a invasivo, unisce moderne tecniche manipolatorie ad una antichissima tradizione eziologica e terapeutica, per ottenere il riequilibrio delle funzioni fisiche e psichiche. Per contrastare un luogo comune, va chiarito che lo shiatsu "non è un massaggio", proprio perché:

si basa sui presupposti teorici di una medicina tradizionale antica di comprovata efficacia, quella cinese;

prevede una precisa strategia terapeutica, preceduta da un approfondito check-up energetico-fisiologico.