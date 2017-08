Shiatsu nei nove mesi

Nausea, difficoltà digestive, stipsi, mal di schiena, gambe pesanti sono alcuni dei piccoli disturbi che molte volte accompagnano la donna nel periodo della gravidanza e per i quali risulta spesso difficile portare giovamento, proprio perché la particolare condizione della futura mamma non permette l'assunzione di farmaci o rimedi potenzialmente nocivi al bambino. Lo Shiatsu e la Medicina Tradizionale Cinese permettono invece di intervenire con successo, curando tali disturbi e migliorando la condizione generale della donna. Anche in gravidanze del tutto normali i trattamenti Shiatsu migliorano la funzionalità generale dell'organismo, conferiscono un "insolito" senso di leggerezza oltre a stimolare la produzione delle endorfine con i loro benefici effetti, anche in preparazione del parto. La caratteristica sofferenza legata all'apparato digerente, fatta di nausea, vomito o difficoltà digestiva, che segna i primi mesi dopo il concepimento sono visti dalla antica Medicina Cinese come dovuti un "eccesso di Yin": gli organi che nei primi quattro mesi di gravidanza risultano sottoposti ad uno stress maggiore, sono proprio lo Stomaco e la Milza, organi che, secondo un antichissimo modello interpretativo legato allo studio degli elementi, rappresentano il "centro" ed il "nutrimento", o sostegno, che da esso deriva. La madre che si appresta a nutrire una nuova vita "chiede al proprio centro" una potenzialità vitale maggiore ed un impegno energetico che grava sugli organi interessati. Come legge e, di conseguenza, come cura, la Medicina Cinese questo tipo di disturbi? La direzione energetica di tutto il processo digestivo, di natura yang, va dall'alto verso il basso: il cibo infatti "scende" verso la terra e, così, in questo suo naturale percorso, viene assimilato. L'intenso aumento dello yin però, che caratterizza la gravidanza, ostacola questa discesa. Lo yin che, per sua natura, ha caratteristiche femminili, già legate o derivanti dalla terra, tende a salire e contrasta in questo modo la discesa dello yang e con esso le funzioni digestive che diventano più lunghe e difficili. Lo Shiatsu permette di "favorire la discesa dello yang" senza per questo rischiare di scaricare eccessivamente lo yin, cosa che potrebbe causare un aborto. Il trattamento del meridiano dello Stomaco nei primi tre mesi favorisce anche la produzione del Sangue mentre quello della Milza aiuta le donne che hanno sofferto di aborti ricorrenti. Per quanto riguarda invece altri disturbi legati per esempio alla posizione del feto, come la pseudosciatica (o meralgia riflessa) che colpisce tante donne tra il 5° e l'8° mese per via della compressione del nervo ischiatico, lo Shiatsu interviene ripristinando una corretta direzione delle energie alla quale il feto non tarda ad adattarsi, ritrovando la sua posizione più naturale e non fastidiosa o dolorosa per la gestante. E' noto, a questo proposito, il trattamento di particolari punti dell'agopuntura con la moxa per indurre il feto a girarsi quando si presenta podalico se ovviamente viene preso in tempo, cioè entro la trentaquattresima settimana. Esistono infine punti di digitopressione utili durante il parto per facilitare l'espulsione, così come per far decidere un bambino un po' troppo esitante. Loredana Filippi