Che cos'è lo zen shiatsu? Lo zen shiatsu è lo shiatsu così com'è, né più né meno. Perché ciò che caratterizza lo zen shiatsu è un metodo di pratica globale, che impegna tutto l'essere, come è tipico del metodo zen. Nella Scuola Zen di Shiatsu, il maestro Tetsugen Serra, monaco e maestro del buddhismo zen, fondatore e guida spirituale del monastero zen Ensoji Il Cerchio, diplomato Shiatsu Master alla scuola di S. Masunaga, lo Iokai Shiatsu Center in Tokyo, ha fortemente caratterizzato la sua pratica shiatsu proprio attraverso la pratica della via zen. Quali sono gli elementi che caratterizzano un trattamento zen shiatsu? Il trattamento zen shiatsu si distingue per l'estrema semplicità, immediatezza, accessibilità e per la pulizia e il rigore dello stile. Ma come poter respirare la fragranza della primavera in una parola scritta? Come in tutto ciò che riguarda un'esperienza pratica, solo l'esperienza personale diretta può veramente dire. Ogni trattamento zen shiatsu e un viaggio di ascolto del corpo e di ritorno all'unita originaria di corpo, mente e spirito (o coscienza), in cui operatore e paziente sono altrettanto partecipi e attivi.

di Daniela Milano