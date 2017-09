Shirin Ebadi: “La democrazia come pietra fondamentale per la Pace”

In esclusiva per LifeGate, ne abbiamo parlato con Shirin Ebadi, attivista iraniana per la difesa dei diritti umani e premio Nobel per la Pace. Professoressa Ebadi, lei ha votato la propria vita alla lotta per i diritti umani, in particolare per quelli delle donne. Qual è la situazione oggi? I diritti umani vengono violati di continuo in Iran, specialmente dopo le ultime elezioni. Molti dei nostri studenti adesso si trovano in carcere. Solo stamattina ho avuto notizia di 15 studenti arrestati. Le manifestazioni continuano, anche a quattro mesi dalle elezioni? Il popolo iraniano non è contento del risultato di queste elezioni. Due giorni fa quando hanno riaperto le università, ci sono state altre manifestazioni. E un cospicuo numero di studenti sono stati arrestati. Secondo lei, oggi, è in atto un cambiamento? Qualcosa sta cambiando? Io so che la gente ottiene quello che vuole e la otterrà. Non so quando. Per questo tipo di situazione sociale, non è possibile dare una data. Le forze in gioco sono molte. Sottolineando l'ultimo aspetto, da dove può partire il cambiamento auspicato? Tutto quello che cambia, ogni cambiamento, deve partire dalla gente. Qual è, secondo lei, la strada per ottenerlo? Una sola, la democrazia. E democrazia significa che la maggioranza governa. Però anche la maggioranza che ottiene il successo perché è stata votata, non può fare ciò che vuole. Deve rispettare i limiti della democrazia. Non dobbiamo dimenticare che molti dittatori sono arrivati al potere in modo democratico, come Hitler ad esempio. Come si fa ad attuare la democrazia? È il rispetto dei diritti umani la pietra fondamentale per la democrazia. I governi non diventano legittimi soltanto perché votati dalla maggioranza. Devono rispettare i limiti imposti dalla democrazia. Qual è, secondo lei, una condizione per avere la pace? La prima condizione per la pace è proprio la democrazia. Rudi Bressa