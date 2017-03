Si può vincere — senza Fukushima — la lotta contro il riscaldamento globale

Un sì di per amore di quella Madre Terra richiamata nell'enciclica Laudato Si' non a caso rivolta a credenti e non credenti. Ma serve anche un sì molto razionale pensando a quella prevenzione dei rischi di cui si parla spesso solo durante i disastri e pensando al futuro economico dell'Italia, del Mediterraneo, del pianeta fatto di sostenibilità vera, rinnovabili e produzione distribuita di energia e di beni oltre la vecchia economia basata su fossili, inquinamento e centralizzazione.

Vincere senza bisogno di un disastro

Basterà rivedere i servizi sui danni ad ambiente e agricoltura delle trivellazioni nostrane nelle campagne della Basilicata?

Non dimenticare Chernobyl e Fukushima

Quindi non si trattava della obsolescenza di una centrale nucleare in area di influenza sovietica ma della conferma della intrinseca non controllabilità di quella tecnologia. Per non parlare del problema irrisolto e ogni anno più grave nei paesi "nucleari"delle scorie radioattive resistenti per migliaia o decine di migliaia di anni e disseminate spesso in siti provvisori e tutti assolutamente inadeguati alla pericolosità di quei rifiuti.

Il No al nucleare del 2011

La grande mobilitazione sul web riuscì a far sapere a tanti che si votava e su cosa.

Oggi come ieri manca informazione

Dopo anni la maggioranza assoluta degli elettori si recò alle urne e vinse il sì. Ma Berlusconi aveva comunque fatto il possibile per boicottare il voto:poco spazio televisivo, no ad accorpamento tra elezioni amministrative e referendum per evitare il raggiungimento del quorum, notizie inventate sui rischi di perdere i posti di lavoro connessi alla costruzione dei nuovi impianti. Questo atteggiamento vi ricorda per caso ciò che sta facendo il governo Renzi per boicottare il voto sulle trivellazioni? È così. Anzi si è aggiunto lo sfregio di convocare gli elettori per la prima volta nella storia dei voti referendari a metà Aprile in modo da ridurre al minimo la campagna elettorale per impedire un'adeguata informazione. Contro questi boicottaggi dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi per diffondere buona informazione e faccio appello a tutta la comunità di amici di LifeGate per creare una rete di attivisti per il sì. Usiamo il web ma anche i tanti luoghi di lavoro, svago, familiari e di impegno sociale o religioso per far sapere che si vota il 17 aprile e perché votare sì.