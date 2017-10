Sì alla vita

Questo frammento del filosofo Empedocle lumeggia assai bene il carattere ambivalente del nostro stare al mondo; Amore e Odio - anche se qui concepiti come forze cosmiche e non spirituali - abitano fin dall'origine l'uomo come potenze immateriali, traboccanti di energie pacificatrici o distruttrici. L'Amore (Eros) conserva ciò che l'Odio (Thanatos) distrugge in una continua tensione tra gli opposti che l'uomo, fornito di libere capacità di autodeterminarsi, cerca di controllare e incanalare nella "pacifica" costruzione della propria biografia e di quella della storia civile. L'anima, infatti, vive strutturalmente un'esperienza di frontiera, una situazione mediana, tra l'oscurità e il chiarore, la dannazione e la redenzione, l'istintualità più cieca e la trasparenza della razionalità e dell'affettività matura; e se è vero, come è vero, che la nostra componente più nascosta e minacciosa - l'istintualità, le pulsioni che obbediscono solo al principio del piacere - spesso prorompe con il fragore del fiume in piena, è anche vero che la tenuta degli argini dipende essenzialmente da come noi li abbiamo progettati, meditati, interiorizzati. Ecco, allora, che l'amore, pur colto nella sua fragilità, nel segno inconfondibile della sua finitezza, se concepito come potenza attiva e come dono, può davvero arginare l'istinto di morte, la lacerazione, il lutto. Si tratta, insomma, di decidersi per un sì alla vita, all'Amore, inteso come: "tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità" (Kafka). L'Amore potrà così conservare tratti di autentica purezza, proprio perché la potenza attiva e il dono sono farmaci capaci di guarire quei rapporti amorosi feriti o adulterati che segnano spesso le nostre già gracili esistenze. L'Amore vissuto come dono gratuito non si configura più come una delle tante realtà, ma come una realtà unica e irripetibile. (Se è troppo lungo taglia qui) A questo proposito valgono sempre le celebri riflessioni di Fromm, contenute nel suo "L'arte di amare", un saggio, forse, più "esibito" che meditato. Ecco cosa ci dice il Nostro Autore: "L'amore è un sentimento attivo, non passivo; è una conquista, non una resa. Il suo carattere attivo può essere sintetizzato nel concetto che amore è soprattutto "dare" e non ricevere ... La gente arida sente il dare come un impoverimento. La maggior parte degl'individui di questo tipo, di solito si rifiuta di dare. Alcuni trasformano in sacrificio l'atto di dare ... Per loro, la regola che è meglio dare anziché ricevere significa che è meglio soffrire la privazione piuttosto che provare la gioia. Per la persona attiva, dare ha un senso completamento diverso. Dare è la più alta espressione di potenza. Nello stesso atto di dare, io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. Questa sensazione di vitalità e di potenza mi riempie di gioia. Mi sento traboccante di vita e di felicità. Dare dà più gioia che ricevere, non perché è privazione, ma perché in quell'atto mi sento vivo". Fabio Gabrielli Immagine: Gitana Cortés Company, ?De Amor Y Odio?