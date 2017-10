Si chiama hypnobirthing, la nuova moda per il parto

Come preparare al parto le future mamme senza dolore e paura? Autoipnosi, rilassamento, visualizzazione e tecniche respiratorie sono la base del nuovo sistema hypnobirthing, nato negli Stati Uniti e adottato con successo in Gran Bretagna. ''E' ideale per vincere ansie e paure'', assicura alla Bbc online l'inglese Pia Goodman, che ha scelto l'hypnobirting per avere la sua prima figlia, nata in casa con un parto naturale. ''Ero terrorizzata dall'idea della sofferenza, ma dopo aver seguito il corso e aver ascoltato le cassette nei mesi della gravidanza, sono arrivata alla fine della gravidanza molto piu' sicura, tanto che ho deciso di partorire in casa''.