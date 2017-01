L’evoluzione umana e la nascita della filosofia

Prima ancora di possedere la parola l'uomo si è posto moltissime domande, molte delle quali sono tutt'oggi senza risposta; l'origine più antica della filosofia è in questa ricerca senza fine. Per primo l'uomo ha potuto liberarsi dal rigido meccanismo di procurarsi del cibo, nutrimento e riposo che scandiva le giornate di tutti gli altri animali, e tutto ciò che ha fatto, pensato, da allora in avanti, può essere considerato, in qualche modo, filosofico. Ogni singola scoperta dal fuoco alla ruota, accidentale/fortuita o frutto di lunghi studi, ha alla base l'osservazione e/o la ricerca, due attività ad alto contenuto filosofico, per l'aumento della conoscenza che determinano. Il riunirsi in gruppi, la differenziazione dei compiti, l'organizzazione, la costruzione di utensili è risultato di un'attività teoretica-astratta, non necessariamente connessa con l'esperienza sensoriale/materiale (in altre parole filosofica), le stesse esperienze materiali per essere comprese e sfruttate, necessitano di una attività celebrale che non può essere definita diversamente. Passando il tempo a guardare le stelle, le cose, gli altri, dopo aver soddisfatto i suoi bisogni fisiologici primari, l'uomo si è dedicato all'attività contemplativa. In seguito, allo scopo di descrivere e di condividere le informazioni in suo possesso, si è impegnato a comunicare con i suoi simili, inventando il linguaggio, struttura stessa della ricerca filosofica. Con l'invenzione della lingua parlata, l'uomo ha eletto l'attività celebrale a sua attività principale, e dal momento che, ogni scambio comunicativo, con l'esterno o con l'interno è sempre in qualche modo un'attività conoscitiva, il pensare e il parlare si sono fusi nella filosofia stessa.