L’Unione europea blinda le sue centrali nucleari

La Commissione europea ha raggiunto un accordo per migliorare la direttiva sulla sicurezza delle centrali nucleari. La novità più importante prevede che qualsiasi guasto ai reattori non debba avere alcuna conseguenza negativa sull’ambiente esterno grazie all’adozione di sistemi di prevenzione efficaci. Dopo il disastro di Fukushima L’esigenza di aumentare gli standard di sicurezza degli impianti è nata dopo il disastro di Fukushima, in Giappone, avvenuto l’11 marzo 2011 che ha costretto all’evacuazione circa 160mila abitanti in seguito all’aumento della radioattività nell’area. L’incidente alla centrale di Fukushima Dai-ichi è stato provocato dal più forte maremoto (tsunami) che abbia mai colpito il Giappone. La costa orientale del paese è rimasta sott’acqua per giorni, causando la morte di oltre 18mila persone.