Sigur Ros: Valtari in anteprima il 17 maggio

C'è un certo fermento già da alcuni mesi intorno al nuovo album dei Sigur Rós, la cui uscita è prevista per il 28 maggio in Europa e per il giorno successivo sul mercato statunitense. La notizia dell'uscita di Valtari, la cui traduzione corrisponde a "rullo compressore", è stata accolta con grande entusiasmo dai fan del gruppo anche perché segna la fine dello "stop a tempo indeterminato" che la band aveva annunciato 3 anni fa, dopo l'uscita nel 2008 del quinto album da studio Með suð í eyrum við spilum endalaust. In realtà a interrompere il silenzio dei Sigur Rós ci aveva pensato nel novembre scorso Inni, che costituisce però più un'esperienza cinematografica per il gruppo islandese dal momento che si tratta di un film concerto ed un live album che documenta i due show finali dell'ultimo world tour all'Alexandra Palace di Londra. Invece, il nuovo disco conterrà otto tracce inedite e si sta già affermando prepotentemente grazie ai due singoli che lo anticipano (Ekki Mukk e Varuo) e che sembrano confermare le dichiarazioni fatte dal cantante/chitarrista del gruppo Jon Birgisson, meglio conosciuto come Jonsi, il quale ha definito il suono del nuovo lavoro "floaty and minimal, introverted, ambient". La band sarà poi in Italia al Castello di Villafranca di Verona il 2 settembre prossimo come headliner dell'A Perfect Day. Nell'attesa che Valtari sia disponibile sul mercato discografico, i Sigur Rós hanno voluto dare la possibilità ai propri fan di ascoltarlo in anteprima: alle 19.00 del 17 maggio prossimo scatterà quindi la Valtari hour. L'album potrà essere trasmesso per un'ora dalle radio, nei negozi di dischi e si potrà ascoltare integralmente sul sito ufficiale della band. I Sigur Rós hanno anche chiesto ai fan di commentare il nuovo album via Twitter. E allora… buona #valtarihour a tutti.