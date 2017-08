Simbolismo del corpo

Molti concetti relativi alla simbologia della struttura energetica del corpo sono sintetizzati in proverbi e modi di dire molto indicativi in questo senso: "Mi mangio il fegato dalla rabbia", "Non roderti il fegato", "Accecato dall'ira"..un altro esempio può essere rappresentato dallo stress che tende a colpire prevalentemente il cuore o lo stomaco.. perché proprio questi organi? La spiegazione simbolica è sintetizzata nel concetto ripreso dalla filosofia taoista di yin-yang, cardine della Medicina Tradizionale Cinese: si parla di dualità di forze opposte che rendono possibile la vita umana. Un esempio ci viene dalla contrapposizione yin-yang esistente tra essere umano e le piante, senza le quali non potremmo vivere. Pensiamo alla pianta, essa ha radici nella terra, mentre nell'uomo le radici sono i neuroni cerebrali che coi loro pensieri simbolicamente si radicano nel cielo. La pianta ha gli organi della riproduzione (fiori e frutti) in alto e bene in vista, mentre l'essere umano il ha in basso e ben nascosti. La pianta prende dall'aria l'anidride carbonica ed emette ossigeno, l'uomo fa il contrario. E ancora il nostro albero respiratorio: noi abbiamo un tronco (trachea), dei rami (bronchi), che si dividono in tanti rametti terminali (bronchioli) fino ad avere il vero elemento respirante negli alveoli (foglie), mentre la pianta, pur essendo composta nello stesso modo, è messa però al contrario: le foglie sono in alto, i rami più in basso, e il tronco più in basso ancora. Come dire: l'uomo è una pianta rovesciata, a simboleggiare il fatto che solo le uguaglianze opposte possono generare la vita, come la pianta consente la vita all'uomo. Istituto Orientale Medicina Energetica a cura di Sonia Tarantola