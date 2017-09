Simona Roveda ci parla del LifeGate Restaurant

Questo è il secondo luogo di ritrovo concreto di LifeGate: il LifeGate Restaurant con la Clinica Olistica. Perché proprio un ristorante? Un ristorante è un luogo d'incontro. C'è il calore dell'incontro a tavola. Specialmente in Italia, dove è una vera tradizione aspettare il momento del pasto per riunirsi con la famiglia, gli amici. E poi, noi veniamo dal mondo dell'alimentazione. Da sempre con Fattoria Scaldasole io e Marco abbiamo comunicato una migliore qualità della vita con i nostri prodotti. Lo sentiamo dentro. LifeGate nasce per proporre idee per... stare bene. Un ristorante è un centro di aggregazione. Alla Clinica Olistica si fissa un appuntamento e si va con uno scopo ben preciso, per prendersi cura di sé. Al ristorante si va per il piacere. Il piacere dello stare a tavola insieme, della varietà della scelta dei cibi, del fidarsi che tutto è bio, in un'atmosfera che ti fa sentire a casa. E' questa la caratteristica del ristorante a cui tieni di più? Sì, il fatto di sentirsi a casa. Abbiamo fatto tutto con cura, con una ricercatezza che non è invadente, che ti circonda senza metterti a disagio. A volte, quando si va fuori a cena, ci sono posti in cui si deve stare attenti ai sottopiatti, alle cose superflue e scomode che ti mettono un po' in soggezione e che non ricordano la tavola di casa. Qui invece vogliamo che ci si senta a proprio agio, e per questo giocano l'arredamento, le luci, i suoni (il locale è tutto insonorizzato), il personale, la cucina. E il menù. Il menù? Abbiamo avuto una nuova idea anche per il menù: siamo partiti da quel "disagio" che sentiamo quando abbiamo voglia di un'insalata prima del primo, poi magari di assaggiare un antipasto al posto del secondo... e quindi "scombiniamo" il classico ordine del menù, col cameriere che non sa come comportarsi, quali piatti portare prima o dopo... Allora abbiamo pensato a una lista ordinata di tutti i piatti del giorno senza categorie ("antipasti", "primi", "secondi", "contorni"...), da scegliere come si preferisce. Ci può essere chi sceglierà due o tre "contorni" e basta, senza alcun imbarazzo. Un altro concetto nuovo è quello della cucina, che è a vista, "in vetrina". Perché? Ci piace che si possa guardare la cucina dal di fuori. Il fascino della sua funzionalità, della pulizia, dei gesti di chi ci sta preparando da mangiare. In vetrina c'è il bancone della frutta e della verdura, per mostrarne la freschezza, la qualità, la bellezza dei colori, la lavorazione. Si può vedere, prima di entrare, come funziona la vita nella cucina del nostro ristorante e la manualità di chi sta per cucinare per noi. E poi la musica di LifeGate Radio, diffusa in tutto il locale, è anche in cucina. E ora... le domande LifeGate. Cos'è per te l'amicizia? Un sentimento forte, che puoi avere solo con poche persone. È una forma d'amore. Ti fa dare, e ricevere. Sono importanti i valori in comune, la fiducia, la confidenza. Se sei amico di qualcuno, è l'amicizia stessa a importi di essere sincero: senti di far parte della sua crescita personale. È amicizia quando l'essere materialmente distanti, la lontananza... non "allontana". E la tua ricetta della felicità? Il cioccolato!