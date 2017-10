Sincerità sulla separazione tra genitori

Il Bambino ha diritto a tutto il rispetto (Giovenale - Satire) Comunicare ai figli la separazione è senz'altro difficile; in primo luogo perché quando li si porta a conoscenza dell'evento significa anche per il genitore ammettere definitivamente l'irreparabilità della rottura dell'unione familiare. Va detto che qualunque suggerimento si possa ricevere in merito alle modalità di comunicazione, purtroppo non esiste una procedura che sia più valida di un'altra e che possa essere messa "in opera" in modo razionale; proprio perché siamo nel campo dei sentimenti la materia è più che mai fluida, imprevedibile e multiforme.Ogni genitore dovrà saper trovare il momento giusto e le parole giuste. Alcuni bambini sono più sensibili ed emotivi , altri si mostrano più inibiti e nascondono le loro vere emozioni; se con alcuni può essere utile attendere che pongano loro le domande, per altri sarà necessario che sia il genitore a iniziare l'argomento prendendo l'iniziativa di spiegare ciò che sta accadendo. In un momento nel quale è già faticoso occuparsi di sé può risultare difficile al genitore comunicare con i figli; il rischio è quello di rimuovere il problema o di banalizzarlo con formulette preconfezionate. Tuttavia un buon genitore non può esimersi da questa responsabilità. La sincerità e l'attenzione ai sentimenti altrui è fondamentale. Se risulta difficile può essere utile rivolgersi ai Consultori Familiari , dove uno psicologo potrà aiutare la coppia a trovare il modo migliore per affrontare l'argomento. Alcuni punti fermi possono essere individuati nelle seguenti indicazioni. Il modo di comunicare deve essere sostenuto da sincerità e attenzione ai sentimenti del figlio e va messo in conto che ci si dovrà occupare anche del suo dolore , che potrà manifestarsi con modalità diverse da quelle attese a seconda dell'età. Anche quando la separazione non è conflittuale un figlio ha comunque il diritto di esprimere il proprio dispiacere perché la vicenda di fatto lo coinvolge suo malgrado. Pretendere che accetti la scelta dell'adulto e che la affronti con serenità è falso e rappresenta una violenza psicologica. Flavia Facco psicologa psicoterapeuta