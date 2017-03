Welcome to Siracusa, cultura e ambiente in una app

Immaginate di essere in vacanza in Sicilia e di fare tappa a Siracusa. Da oggi potete lasciare a casa la vostra (pesante) guida cartacea, perché una app scaricabile dai principali store vi permetterà di sapere tutto sul patrimonio storico-archeologico della città e, contemporanemente, di avere dati sullo stato di salute ambientale di tutta l'area. Il bel progetto, nato da un bando promosso dal Consiglio nazionale delle ricerche e da Anci, l'associazione dei Comuni italiani, si chiama Cnr Smart Cities Living Lab Siracusa e mira a far diventare la città siciliana una delle più "intelligenti" e a livello internazionale. Lo scopo è quello della valorizzazione culturale e territoriale della zona. L'iniziativa è in collaborazione con l’Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ibam), l’Istituto di biometereologia (Ibimet), l’Istituto per le tecnologie della costruzione (Itc) e l’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (Isof).

Come funziona e Welcome to Siracusa

Welcome to Siracusa raccoglierà anche dati ambientali