Terremoto, come contenere le conseguenze del tipico sisma italiano

A distanza di qualche settimana dal terribile terremoto che ha stravolto il centro Italia, coinvolgendo Amatrice e dintorni, il governo inizia lentamente a pensare ad una ricostruzione a lungo termine. Questa strage va ad allungare la lista dei drammi causati dai ripetuti sismi avvenuti sul territorio italiano nel corso dell'ultimo secolo, sorge inevitabile la domanda: è possibile ridurre la portata dei disastri causati da crolli di edifici durante i terremoti? Le risposte degli esperti sono molte ma convergono tutte verso un'inevitabile conclusione: la prevenzione e la messa in sicurezza degli edifici e l'educazione per la resilienza della comunità rappresentano il primo e più determinante fattore che ridurrebbe i danni dei disastri, cosiddetti naturali.

Il tipico terremoto italiano

"L'urgenza dopo un sisma è quella di agire in fretta, ma si dovrebbe agire con criterio" (Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione civile)

"Non è il terremoto che uccide ma la casa costruita male, senza manutenzione ordinaria e senza restauro consapevole" (Mario Tozzi, geologo)

Normativa antisismica italiana

Tra le primissime normative antisimiche vi sono la legge 1086/1971, norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, e la legge 64/1974, provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Di conseguenza tutti gli edifici costruiti prima di tali date possono essere carenti da questo punto di vista, per cui in caso di ristrutturazione sarebbe opportuno valutare e rafforzare le strutture. La norma che attualmente regola la progettazione antisismica è il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, norme tecniche per le costruzioni (NTC08), attualmente in fase di revisione.

La normativa sismica è uno dei due strumenti di prevenzione insieme alla classificazione sismica e serve a dettare i criteri per costruire una struttura in modo tale da ridurre i danni in caso di terremoto. Prima degli anni Settanta, la normativa era del tutto assente ed i comuni venivano classificati come sismici solo una volta che l'evento era accaduto. Nel 1974 la prima svolta con la legge n. 64 che prevedeva le prime linee guida per la costruzione di edifici, nonché motivazioni tecnico-scientifiche affinché una zona venisse etichettata come sismica. La legge però era tutt'altro che precisa e molte zone rimasero scoperte dalla classificazione per molto tempo, fino al 2002, quando un terribile evento sismico toccò il Molise. Da quel punto in poi tutte le zone vennero classificate e vennero anche stabiliti dei livelli di pericolosità delle varie zona.

Franco Barberi, ex sottosegretario della Protezione civile, ritiene “paradossale che né i governi né i parlamenti abbiano saputo trarre esempio dal modello friulano, e si siano improvvisati ogni volta provvedimenti scoordinati”. Come sottolineato da divers esperti del campo, la ricostruzione esemplare di Marche e Umbria dopo il terremoto del 1997 potrebbe fare da modello per una proposta di legge quadro nazionale sulle calamità.

Adeguamento sismico: perché è necessario

Buone ricostruzioni per terremoti sostenibili, un futuro possibile?

“L’Umbria, e l’opera di ricostruzione che qui e’ stata realizzata sono la dimostrazione che in Italia è possibile fare bene le cose, senza sprechi, scandali e inefficienze. E questo e’ possibile quando ci sono amministrazioni locali che funzionano e che sanno operare assieme ai cittadini”. (Franco Gabrielli, ex capo del dipartimento della Protezione civile)

"Si può ricostruire con cura ed efficacia come è già successo in molti casi in Italia, ma spesso si preferisce sottolineare scandali e sprechi, come se il nostro fosse un Paese popolato unicamente da ladroni, cialtroni e incapaci". (Quotidiani del gruppo L'Espresso, 31 agosto 2016)

Quando le opere dell'ingegno umano vengono sopraffatte dalla potenza della natura e tutto viene raso al suolo, è a lei che diamo la colpa. Tuttavia abbiamo le nostre grosse responsabilità etiche in tutto questo pasticcio e quando i nostri edifici crollano, siamo noi i responsabili. Fortunatamente, applicando le giuste leggi, il buon senso civico e il saper fare italiano che ci contraddistingue, abbiamo indubbiamente la possibilità di cambiare le cose per il meglio, riducendo i maggiori crolli e l'impatto dei terremoti sulle nostre vite e quelle dei nostri connazionali.