A due passi da Milano un fiume di natura

Non occorre fare molti chilometri per immergersi nella natura, persino se si vive a Milano… strano? Il Parco del Ticino è una bella sorpresa, sia se amiate paesaggi incontaminati che sport all’aria aperta, magari sull’acqua. Il Parco è vasto, si estende su due regioni, Piemonte e Lombardia e il fiume Ticino qui va da Sesto Calende (VA) al Ponte della Becca (PV) per 110 km. Lungo le sue sponde è possibile ammirare specie vegetali e animali uniche, rilassarsi o divertirsi cimentandosi in attività davvero coinvolgenti. Se volete far vivere ai vostri bambini la prima adrenalina ma siete frenati dal timore che possano farsi male, è il posto giusto: sul versante lombardo del parco è possibile fare slow rafting. Si tratta di una versione blanda del rafting che tutti conosciamo ma non per questo meno coinvolgente: la prima cosa positiva è che non occorre la muta, e chiunque l’abbia mai indossata sa che è un bel fastidio risparmiato! Si naviga comunque in tutta sicurezza con caschetto e giubottino salvagente a norma. Poi si fa una breve ma precisa lezione per imparare ciò che serve per godersi al meglio l’avventura: noi l’abbiamo fatta grazie ai ragazzi di AqQua, Alberto, Mosè e Titti ci trasmettono le nozioni base del rafting e insieme la loro passione per uno sport che permette di vivere a pieno il fiume. Una volta in acqua verrete stupiti dalla pace, dalla natura selvaggia e dalle continue sorprese nei vari rami del fiume. Potete fermarvi sull’isolotto, prendere il sole o fare uno spuntino o decidere di tuffarvi in acqua. E se non vi va di fare rafting potete provare la canoa o il kayak o solo godervi il paesaggio. A bordo del raft inoltre potrete scorgere la cupola del Duomo di Pavia, attraversare il Ponte Coperto, e vedere la Statua della Lavandaia per poi attraversare tutto Borgo Ticino dove si sbarca. È possibile vivere delle avventure nel verde e sperimentare nuove discipline anche a pochi passi da una grande città come Milano. Ora lo sapete. Buon divertimento!