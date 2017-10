Escursionisti frettolosi

Troppe volte escursionisti avanzano sul territorio in modo assolutamente estraneo alla realtà nella quale stanno viaggiando, con l'unico obiettivo di arrivare alla meta nel minor tempo possibile, o conversando del più e del meno, indipendentemente da ciò che li circonda e quindi senza liberare la mente dalle solite occupazioni e preoccupazioni quotidiane. In uno scenario che sembra essere stato creato per la gioia di chi ama percorrere a piedi ogni curva del paesaggio, nasce un termine che racchiude un invito a vivere il trekking come occasione non solo di svago e distrazione dalle attività cittadine, ma proprio come momento di raccoglimento in se stessi, per instaurare un rapporto più autentico e toccante con la natura. Nelle Langhe, lingue di terra coperte di boschi e noccioleti e inframmezzate da vigne secolari, si comincia a parlare di slow foot, facendo eco allo slow food di più nota fama, che proprio dall'Arcigola di Bra si è diffuso in tutta Europa. Lo spirito dello slow foot è quello di inserire l'uomo nell'ambiente, permettendogli di godere di quei benefici che un contatto autentico con la natura offre. Il bosco, il fiume, la montagna, il deserto, vissuti in ogni condizione atmosferica, con pioggia, neve, vento, sole, oppure di notte, donano sensazioni particolari, uniche, irripetibili. Purtroppo nella mentalità corrente, questo contatto ravvicinato è da evitare, queste sono condizioni da cui mettersi al riparo. Un luogo comune della società moderna iperprotettrice è questo "non uscire perché fa freddo, perché piove, attento alle pozzanghere, non sporcarti di fango, non sederti per terra, non sudare, ecc." Il fatto di vedere tutto ciò che non è asciutto, soleggiato, pulito come qualcosa da evitare ha creato questo blocco mentale, che ci impedisce di vivere appieno tutti i fenomeni naturali, e riceverne di conseguenza benefici sia fisici, una potente ricarica energetica, che emotivi, una sensazione impagabile di grande intimità con l'ambiente naturale. Slow foot, vuol dire imparare a godere di ogni aspetto della natura e di ogni suo "umore", vuol dire imparare a rispettare il suo ritmo, ma anche il nostro, perché attraverso un contatto più profondo con il mondo che ci circonda ritroviamo anche quanto di più autentico e naturale c'è in noi stessi. Elio Sabena Guida naturalistica