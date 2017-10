Mercedes SLS AMG E-Cell: 535 CV elettrici su ali di gabbiano

E' l'erede della leggendaria 300 SL Gullwing degli anni '50. Come la sua blasonata progenitrice ha, non certo per caso, le porte che si aprono ad ala di gabbiano. La si vede anche in pista essendo divenuta la safety car della Formula 1. Sotto il cofano c'è un otto cilindri di 6,3 litri che garantisce una potenza di 571 cv a 6800 giri. In grado di far toccare alla vettura i 317 km/h e accelerare da 0 ai 100 orari in soli 3,8 secondi. A 200 all'ora ci si arriva in 12 secondi… Oggi però Mercedes decide di puntare sull'elettrico. E decide di giocare la partita dell'ecologia con le sue carte migliori, attingendo direttamente dal suo immenso serbatoio di prestigio, di immagine, di tradizione, di sportività. Nasce così la SLS AMG E-Cell, una concept car che rinuncia al motore V8 da 571 Cv e passa alla trazione elettrica. Con la splendida sorella a benzina condivide la sigla di fabbrica AMG, il limite di tenuta di strada elevatissimo e la costruzione della carrozzeria in alluminio, per limitare il peso e influenzare favorevolmente maneggevolezza e tenuta in curva. La casa di Stoccarda è abituata a presentare prototipi sviluppati fino quasi al punto della loro possibile produzione in serie. Questa E-Cell adotta uno schema con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota e per un totale di 392 kW , ovvero 533 Cv di potenza, abbinata ad una una coppia di 880 Nm che è già sconcertante, ma oltretutto disponibile da "zero giri", caratteristica della propulsione elettrica. Ancora non dichiarato il dato di velocità massima, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h sarà presumibilmente inferiore ai 4 secondi. Esattamente come Audi e la sua R8 E-tron, Mercedes ha pensato a una supersportiva a trazione elettrica come traino d'immagine per questo tipo di tecnologia anche su vetture più normali, ma il mercato statunitense ha gradito a tal punto l'abbinamento tra alte prestazione ed emissioni zero che la messa in produzione della SLS AMG E-Cell è praticamente una certezza. Rispetto alla consorella a benzina saranno completamente nuovi la strumentazione e i sistemi di controllo elettronici delle batterie, con l'aggiunta di uno schermo "touch screen" assente nella versione a benzina. Ciò che non si sa è se la vedremo in listino nel colore giallo brillante "AMG lumilectric magno" delle prime foto.