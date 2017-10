Smart sul mercato di Stati Uniti e Canada solo con auto elettriche

Se è vero che “rosso di sera bel tempo si spera”, che la calma precede la tempesta e che prima della valanga arriva sempre lo spostamento d’aria, allora è altrettanto innegabile che quando un brand automotive punta esclusivamente sulla propulsione a batteria, il futuro della mobilità non può che essere elettrico. Specie se tale scelta comporta la rinuncia a importare la versione tradizionale della propria vettura di punta in uno dei mercati più importanti al mondo. Una presa di posizione netta, assunta dalla casa costruttrice Smart che entro la fine del 2017 distribuirà negli Stati Uniti e in Canada esclusivamente la gamma a zero emissioni delle proprie city car.

Il 10% delle vendite Smart è elettrico negli Stati Uniti

In Europa l’intera gamma smart è anche a batteria

Sino a 160 chilometri d’autonomia per le elettriche Smart