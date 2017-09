Smartphone e pc li ricaricheremo con cappotto e bikini

Sicuramente per alcuni si tratta più di provocazioni, che di veri capi d'abbigliamento in grado di funzionare. Per altri invece la questione è diversa. Come l'ultima idea dello stilista giapponese Junya Watanabe, collaboratore della casa di moda Comme des Garçons, che ha realizzato un cappotto dotato di pannelli solari capaci di ricaricare alcuni dispositivi ad esso collegati. Basta attaccare il cavetto Usb alla porta che si trova nella fodera interna, e il gioco è fatto. Si tratta di un capo d'alta moda, segno che anche questo tipo di tecnologia si sta avvicinando pian piano al mondo del fashion. Certo il pezzo realizzato da Watanabe non è alla portata di tutti, perché il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 euro. Ma per chi lo indosserà si tratterà di un capo quantomeno originale.